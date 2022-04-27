КоммерсантъЦены на газ в Европе выросли на 21% в первые минуты торговСтоимость газа превысила $1350 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.Коммерсантъ27 апреля компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.RT на русскомПоставки в Болгарию в прошлом году выросли вдвое - до 3,15 млрд кубометров.ТАССВ прошлый раз стоимость газа превысила $1350 за 1 тыс. куб. м после того, как президент России Владимир Путин поручил перевести плату за газ в рубли для недружественных стран.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВDaily MoscowДума ТВНациональная служба новостейRT на русскомФорпост Северо-ЗападГЛАС.RUFaktologiaПрофильНовые ИзвестияИзвестияВоенное обозрениеThe Moscow PostРБК ИнвестицииГазета.RuПодробнее о событииЦена газа в Европе выросла до 1273 долларов за тысячу кубометров после остановки поставокLenta.ru02:34Цены на газ в Европе выросли на 21 процент и достигли 1370 долларов в начале торговРИА Новости05:59Газ в ЕС подорожал на 16% после остановки Россией поставок в две страныРБК Инвестиции03:10Цена газа в Европе росла на 21% на открытии торговТАСС02:52Цены на газ в Европе взлетели на фоне остановки поставок в Польшу и БолгариюВедомости07:28Цены на газ в Европе выросли на 21% в первые минуты торговКоммерсантъ02:28Цены на газ в Европе превысили $1300RT на русском02:22Показать ещёОценить617Поделиться