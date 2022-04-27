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Цены на газ в Европе выросли на 21% в первые минуты торгов

Стоимость газа превысила $1350 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Коммерсантъ
27 апреля компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
RT на русском
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС
По данным таможенной службы, в прошлом году поставки российского газа в Польшу составили 10,58 миллиарда кубометров.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Цена газа в Европе выросла до 1273 долларов за тысячу кубометров после остановки поставок
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