КоммерсантъЦены на газ в Европе выросли на 21% в первые минуты торговСтоимость газа превысила $1350 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.Коммерсантъ27 апреля компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.RT на русском23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли.ТАССПо данным таможенной службы, в прошлом году поставки российского газа в Польшу составили 10,58 миллиарда кубометров.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейRT на русскомФорпост Северо-ЗападГЛАС.RUFaktologiaПрофильНовые ИзвестияИзвестияВоенное обозрениеThe Moscow PostРБК ИнвестицииГазета.RuИА Красная ВеснаЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЦена газа в Европе выросла до 1273 долларов за тысячу кубометров после остановки поставокLenta.ru02:34Газ в ЕС подорожал на 16% после остановки Россией поставок в две страныРБК Инвестиции03:10Цена газа в Европе росла на 21% на открытии торговТАСС02:52Цена газа в Европе подскочила на четверть после отказа Болгарии и Польши платить в рубляхИзвестия02:39Цены на газ в Европе выросли на 21 процент и достигли 1370 долларов в начале торговРИА Новости05:59Цены на газ в Европе выросли на 21% в первые минуты торговКоммерсантъ02:28Цены на газ в Европе превысили $1300RT на русском02:22Показать ещёОценить585Поделиться