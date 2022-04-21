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Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, до $1110 за тысячу кубометров

Котировки демонстрировали рост в течение всей торговой сессии, максимальным значением стало 1120 долларов.
ПРАЙМ
Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
РИА Новости
Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
РИА Новости
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
Finam.Ru

Подробнее о событии

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Стоимость газа в Европе выросла до 1050 долларов за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, до $1110 за тысячу кубометров
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