Декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF подорожали на 8,5 процента в ответ на новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании правительства по коронавирусу выступил с идеей выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом в легкой форме и имеющим высокий титр антител, но непривитым гражданам.
По адресу проживания задержанного изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Министр рассказал, что в этом месяце во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений.