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Цены на газ в Европе выросли на 8,5 процента после санкций США против «Северного потока-2»

Декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF подорожали на 8,5 процента в ответ на новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Lenta.ru
В ходе торговой сессии стоимость газа в один момент достигла 1071,7 доллара за тысячу кубометров.
Life.ru
Однако вскоре продемонстрировала небольшое снижение до 1069 долларов.
Life.ru
По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимава, санкции были введены слишком поздно и уже не повлияют на работу газопровода.
Lenta.ru

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Цены на газ в Европе выросли на 9% после новых санкций против «Северного потока — 2»
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Цены на газ в Европе выросли в ответ на санкции против «Северного потока-2»
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Котировки газа выросли на 8,5% в ответ на новые санкции США против «СП-2»
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Новые санкции США против «Северного потока – 2» спровоцировали подорожание газа в ЕС
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Декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF подскочили на 8,5%
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Цены на газ в Европе выросли на 8,5 процента после санкций США против «Северного потока-2»
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