Banki LoansЦены на газ в Европе выросли на 8%, достигая 2250 долларов за тысячу кубометровТакже повлияла на котировки спецоперация Российской Федерации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.Banki LoansЭксперты называют зафиксированную цену историческим рекордом.Вести ПодмосковьяВ целом стоимость газа за день выросла почти на 27%.ТАССЕщё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.ФинмаркетЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Smotrim.ruДума ТВDaily MoscowLife.ruВечерняя МоскваLive24РЕН ТВИА Красная ВеснаИзвестияPublic OpinionНовый ДеньМИР 24Афиша DailyREGNUMНТВКомсомольская правдаТК ЗвездаRT на русскомГЛАС.RUСобеседникЦентральная Служба НовостейРадио 1Плюс один +1Подробнее о событииВ Европе цена газа закрыла неделю торгов на рекордном уровне - выше $2 300 за тыс. куб. мТАССвчера в 14:48Цена на газ в Европе выросла до $2400 и вновь обновила исторический максимумГазета.Ruвчера в 10:24Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2279 долларовРИА Новости3 марта в 03:46Цена на газ достигла $2400 за 1 тыс. кубометровКоммерсантъвчера в 11:49Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $2400 за тысячу кубометровИзвестиявчера в 10:46Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубометровLenta.ruвчера в 09:58Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометровИнтерфаксвчера в 09:56Показать ещёОценить4,7KПоделиться