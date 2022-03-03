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Цены на газ в Европе выросли на 8%, достигая 2250 долларов за тысячу кубометров

Также повлияла на котировки спецоперация Российской Федерации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.
Banki Loans
Эксперты называют зафиксированную цену историческим рекордом.
Вести Подмосковья
В целом стоимость газа за день выросла почти на 27%.
ТАСС
Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.
Финмаркет

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