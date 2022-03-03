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Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов превышают $2000 за тыс. кубометров

Стоимость газа в Европе достигла отметки выше 2400 долларов за тысячу кубометров в ходе торгов 4 марта, свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.
Lenta.ru
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность.
РИА Новости
В целом стоимость газа с начала торгов растёт более чем на 31%.
RT на русском
Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Finam.Ru

Подробнее о событии

В Европе цена газа закрыла неделю торгов на рекордном уровне - выше $2 300 за тыс. куб. м
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