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Цены на газ в Европе выросли на 9% после новых санкций против «Северного потока — 2»

Цены на газ в Европе пошли вверх после того, как США решили ввели новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщил Bloomberg.
Forbes
В ходе торговой сессии стоимость газа в один момент достигла 1071,7 доллара за тысячу кубометров.
Life.ru
Однако вскоре продемонстрировала небольшое снижение до 1069 долларов.
Life.ru
По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимава, санкции были введены слишком поздно и уже не повлияют на работу газопровода.
Lenta.ru

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