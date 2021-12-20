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Цены на газ в Европе за день выросли более чем на 7%

На открытии сегодняшних торгов стоимость газа достигала почти $1740.
Коммерсантъ
Голубое топливо подорожало более чем на 10% в ходе открытия торгов в 20 декабря.
Экономика сегодня
Стоимость растёт на фоне снижения "Газпромом" бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу.
ПРАЙМ
Дополнительные объемы, выставленные компанией "Оператор ГТС Украины" также остались невостребованными.
РИА Новости

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Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли более чем на 7% за день
РИА Новости14:38
Биржевая цена на газ в Европе вновь превысила $1700
РБК03:19
Цена газа в Европе закрепилась выше $1 700 по итогам дня
ТАСС12:36
Цены фьючерсов на газ в ЕС к закрытию торгов выросли более чем на 7%, выше $1700 за 1000 кубометров
ПРАЙМ12:44
Цена газа в Европе закрепилась выше $1700 за тысячу кубометров по итогам торгового дня
RT на русском12:41
Цена газа в Европе снова превысила $1700/тыс. кубометров в ожидании первых морозов
Интерфакс02:29
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1700 долларов
Lenta.ru02:25

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