"Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.