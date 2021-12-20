"Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркивал, что российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".