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Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $960 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
ТАСС
В минувшую субботу, 6 ноября, вновь прекратились прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию, начался реверс в обратном направлении.
Агентство нефтегазовой информации
Тем не менее, как свидетельствуют данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал — Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, при этом реверсные также прекратились.
ПРАЙМ
На европейский газовый рынок влияют планы «Газпрома» по окончанию закачивания газа в подземные хранилища России и началу наращивания запасов в Европе.
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