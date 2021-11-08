Тем не менее, как свидетельствуют данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал — Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, при этом реверсные также прекратились.
На сайте ведомства уточняется, что федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.
Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».