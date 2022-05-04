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Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 лет

Цены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет.
Lenta.ru
Позже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).
Lenta.ru
По мнению старшего вице-президента OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкера, рост обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в том числе вероятное введение очередного пакет европейских санкций, которые могут коснуться и энергоносителей.
Lenta.ru
Говоря о причинах, вызвавших очередной всплеск цен на газ, нельзя забывать и о резком спросе на американский сжиженный газ (СПГ) в Европе, который еще больше усилил инфляционное давление на экономику.
Expert.ru

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Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 лет
Lenta.ru07:06
Ситуация с природным газом в США резко ухудшилась
Expert.ru03:05
Цены на природный газ в США побили рекорд 14-летней давности
ИА Красная Веснавчера в 12:00
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