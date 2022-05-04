Lenta.ruЦены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 летЦены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет.Lenta.ruПозже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).Lenta.ruПо мнению старшего вице-президента OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкера, рост обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в том числе вероятное введение очередного пакет европейских санкций, которые могут коснуться и энергоносителей.Lenta.ruГоворя о причинах, вызвавших очередной всплеск цен на газ, нельзя забывать и о резком спросе на американский сжиженный газ (СПГ) в Европе, который еще больше усилил инфляционное давление на экономику.Expert.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 летLenta.ru07:06Ситуация с природным газом в США резко ухудшиласьExpert.ru03:05Цены на природный газ в США побили рекорд 14-летней давностиИА Красная Веснавчера в 12:00Показать все источникиОценить15Поделиться