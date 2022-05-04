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Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 лет

Цены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет.
Lenta.ru
Стоимость фьючерсов доходила до отметки в 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 290 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Lenta.ru
Позже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).
Lenta.ru
Рост обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в том числе на очередной пакет санкции против России, считает старший вице-президент ОТС Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер.
Народные новости

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В США взлетела цена на газ
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Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 лет
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