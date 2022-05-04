Lenta.ruЦены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 летЦены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет.Lenta.ruСтоимость фьючерсов доходила до отметки в 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 290 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Lenta.ruПозже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).Lenta.ruРост обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в том числе на очередной пакет санкции против России, считает старший вице-президент ОТС Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер.Народные новостиЧитать далееСвернутьРамблерРамблерИА Красная ВеснаПодробнее о событииВ США взлетела цена на газРамблер08:13Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 летLenta.ru07:06Цены на природный газ в США побили рекорд 14-летней давностиИА Красная Веснавчера в 12:00Ситуация с природным газом в США резко ухудшиласьExpert.ru03:05Показать ещёОценить17Поделиться