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Стоимость газа в США достигла максимума за последние 14 лет

Стоимость газовых фьючерсов на американском рынке в ходе торговой сессии 3 мая выросли до максимума за последние 14 лет.
ФАН
Цены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет.
Lenta.ru
Позже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).
Lenta.ru
Старший вице-президент OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер объяснил рост котировок реакцией на ужесточение ситуации на рынке.
Секрет фирмы

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В США цены на газ достигли 14-летнего максимума
Infinica09:31
Цены на природный газ в США побили рекорд 14-летней давности
ИА Красная Веснавчера в 12:00
Газовые котировки в США выросли до рекордной за 14 лет отметки
Народные новости08:26
В США взлетела цена на газ
Рамблер08:13
Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 лет
Lenta.ru07:06
Ситуация с природным газом в США резко ухудшилась
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Стоимость газа в США достигла максимума за последние 14 лет
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