ФАНСтоимость газа в США достигла максимума за последние 14 летСтоимость газовых фьючерсов на американском рынке в ходе торговой сессии 3 мая выросли до максимума за последние 14 лет.ФАНЦены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет.Lenta.ruПозже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).Lenta.ruСтарший вице-президент OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер объяснил рост котировок реакцией на ужесточение ситуации на рынке.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьРамблерРамблерИА Красная ВеснаInfinicaПодробнее о событииВ США цены на газ достигли 14-летнего максимумаInfinica09:31Цены на природный газ в США побили рекорд 14-летней давностиИА Красная Веснавчера в 12:00Газовые котировки в США выросли до рекордной за 14 лет отметкиНародные новости08:26В США взлетела цена на газРамблер08:13Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 летLenta.ru07:06Ситуация с природным газом в США резко ухудшиласьExpert.ru03:05Стоимость газа в США достигла максимума за последние 14 летФАН08:46Показать ещёОценить17Поделиться