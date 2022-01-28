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Цены на газированные напитки и соки могут вырасти в России на 25%

Ряд производителей, среди которых Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и «Якобс» намерены увеличить ценники на свою продукцию.
ФАН
Среди причин роста стоимости товаров производители указали подорожание сырья, например сахара, а также увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты.
Известия
«Шишкин лес» уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%, сообщил представитель ритейлера.
Известия
В "Верном" сообщили, что с 1 февраля о пересмотре цен заявила и компания "Якобс" — из-за дефицита кофе в мире подорожали зерна, что требует увеличения цены на величину от 10 до 25%.
ПРАЙМ

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Производители газировок увеличат цены на свою продукцию в России
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