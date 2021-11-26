Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".
Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма коронавируса "омикрон", такое решение утвердила на экстренном совещании министерская комиссия по борьбе с COVID-19, сообщила канцелярия премьер-министра страны.