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Цены на картофель в России вырастут из-за плохого урожая и дефицита удобрений

Обычно стоимость входящих в «борщевой набор» овощей, в том числе и картофеля, снижается в период сбора урожая.
Телеканал 360°
Однако поcле завершения сбора урожая овощей начинается значительное повышение цен, которое продолжается до следующего лета.
ПРАЙМ
Отразилось на урожае и то, что из-за ситуации с коронавирусом возник дефицит удобрений.
Актуальные Новости
Ведомство заявило, что продукты питания в стране дорожают опережающими темпами.
Lenta.ru

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В России ожидается рост цен на картофель
АБН00:19
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