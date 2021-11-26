Телеканал 360°Цены на картофель в России вырастут из-за плохого урожая и дефицита удобренийОбычно стоимость входящих в «борщевой набор» овощей, в том числе и картофеля, снижается в период сбора урожая.Телеканал 360°Из-за плохой урожайности цены на картофель в этом году вырастут и продержатся на высоком уровне до следующего лета, заявила исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.Экономика сегодняВ 2021 году картофель на российских прилавках подорожал из-за не слишком хорошего урожая.Телеканал 360°По последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°РосбалтАБНЦарьградЯмал-МедиаВечерняя МоскваЭкономика сегодняРЕН ТВПодробнее о событииФинансист Строгая объяснила рост цен на картофель плохим урожаемЭкономика сегодня21:36Специалист Строгая рассказала о росте цен на картофель из-за плохого урожаяПРАЙМ17:01Самое цитируемоеВ России подорожает картофельГазета.Ru18:22Директор аграрного фонда Строгая: картофель в России подорожает из-за плохого урожаяLenta.ru17:36Цены на картофель в России вырастут из-за плохого урожая и дефицита удобренийТелеканал 360°18:00Аграрный эксперт Строгая: плохой урожай привел к росту цен на картофель в РоссииФАН17:21Эксперт Строгая: цена на картофель вырастет из-за плохого урожаяРИА Новости17:15Показать ещёОценить141Поделиться