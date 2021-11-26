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Цены на картофель в России вырастут из-за плохого урожая и дефицита удобрений

Обычно стоимость входящих в «борщевой набор» овощей, в том числе и картофеля, снижается в период сбора урожая.
Телеканал 360°
Из-за плохой урожайности цены на картофель в этом году вырастут и продержатся на высоком уровне до следующего лета, заявила исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.
Экономика сегодня
В 2021 году картофель на российских прилавках подорожал из-за не слишком хорошего урожая.
Телеканал 360°
По последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68 процента.
Lenta.ru

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Финансист Строгая объяснила рост цен на картофель плохим урожаем
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