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Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года. Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб.В источнике
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С чего всё началось

Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.
РБК02:00

Подробнее о событии

В России цены на красную икру достигли максимума за десять лет

Коммерсантъ04:53

В России резко подорожала красная икра

URA.Ru02:34

РБК: цены на красную икру в России взлетели до максимума

BFM.ru03:25

Цены на красную икру в России поднялись до десятилетнего рекорда

ФАН03:09

Красная икра в России подорожала до максимума за 10 лет

Телеканал 360°03:04

Российские цены на красную икру достигли максимума за десять лет

Lenta.ru04:08

Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

РБК02:00
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Темпы изменения флоры Земли вышли на рекордно высокий уровень

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ТАСС Наука вчера в 05:58