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Экономика

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

За последние три месяца средняя цена выросла на 30%, с 192 тыс. руб. до 249 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает гендиректор Nedvex Юлия Галимова. В отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса.В источнике
Коммерсантъ
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