Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

За последние три месяца средняя цена выросла на 30%, с 192 тыс. руб. до 249 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает гендиректор Nedvex Юлия Галимова. В отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса.В источнике
Коммерсантъ
Mockva.ru
Политическая Экспертиза
SM News
Новые Известия
Экономика сегодня
Народные новости
ФАН
ПРАЙМ

С чего всё началось

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

Цены на курортную недвижимость догоняют московские На фоне ограничений перелетов на зарубежные курорты спрос на недвижимость в Сочи растет.
Коммерсантъ17:20

Подробнее о событии

Ограничение авиаперелетов вызвало рост спроса на недвижимость в Сочи

Народные новости09:13

Льготная ипотека и пандемия разогрели рынок недвижимости в Сочи до московских оборотов

Экономика сегодня10:55

Стоимость курортного жилья в России растет до уровня Москвы

ПРАЙМ09:49

Эксперты сообщили о росте цен на жилье в Сочи до уровня Москвы

Forbes10:24

Аналитики Nedvex: Цены на курортную недвижимость в Сочи догоняют московские

SM News08:25

Цены на первичном рынке жилья в Сочи растут до уровня московских

ФАН06:54

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

Коммерсантъ17:20
Интересное

Украинский политолог Быков предрек уничтожение ВС РФ десятков тысяч военных ВСУ в случае наступления Киева в Донбассе

Как считает Быков, украинских военных при таком сценарии развития ждет масштабное по количеству уничтожение, ведь в случае эскалации военных действий в конфликт уже вмешается Россия.
SM News08:05

YouTube заблокировал на Украине три запрещенных оппозиционных телеканала

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено ранее по решению властей.
ТАСС04:23