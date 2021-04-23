За последние три месяца средняя цена выросла на 30%, с 192 тыс. руб. до 249 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает гендиректор Nedvex Юлия Галимова. В отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса.

С чего всё началось Цены на курортную недвижимость догоняют московские Цены на курортную недвижимость догоняют московские На фоне ограничений перелетов на зарубежные курорты спрос на недвижимость в Сочи растет. Коммерсантъ 17:20