Цены на курортную недвижимость догоняют московские
За последние три месяца средняя цена выросла на 30%, с 192 тыс. руб. до 249 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает гендиректор Nedvex Юлия Галимова. В отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса.В источнике
С чего всё началось
Цены на курортную недвижимость догоняют московские
Цены на курортную недвижимость догоняют московские На фоне ограничений перелетов на зарубежные курорты спрос на недвижимость в Сочи растет.
Коммерсантъ17:20
Подробнее о событии
Льготная ипотека и пандемия разогрели рынок недвижимости в Сочи до московских оборотов
Экономика сегодня10:55