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Экономика

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

Цены на курортную недвижимость догоняют московские На фоне ограничений перелетов на зарубежные курорты спрос на недвижимость в Сочи растет.В источнике
Коммерсантъ
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ФАН

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Аналитики Nedvex: Цены на курортную недвижимость в Сочи догоняют московские

SM News08:25

Цены на первичном рынке жилья в Сочи растут до уровня московских

ФАН06:54

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

Коммерсантъ17:20

Стоимость курортного жилья в России растет до уровня Москвы

Экономика сегодня06:15
Интересное

Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу полномочий президента в экстренной ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства.
ТАСС07:41

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась на кинофестивале в Москве

Главной звездой вечера, по мнению россиян, стала знаменитая на весь мир 37-летняя модель и актриса Мерьем Узерли (Meryem Uzerli), с которой у каждого жителя нашй страны ассоциируется имя Хюррем Султан (Hürrem Sultan), жены османского султана Сулеймана (Süleyman) и по совместительству главной героини «взорвавшего» сеть турецкого сериала «Великолепный век».
Popcakeвчера в 03:10

Минобороны проверило строительство корпусов Военно-воздушной академии

Строительство лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина проверил в Воронеже статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Российская газета07:15