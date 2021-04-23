Главной звездой вечера, по мнению россиян, стала знаменитая на весь мир 37-летняя модель и актриса Мерьем Узерли (Meryem Uzerli), с которой у каждого жителя нашй страны ассоциируется имя Хюррем Султан (Hürrem Sultan), жены османского султана Сулеймана (Süleyman) и по совместительству главной героини «взорвавшего» сеть турецкого сериала «Великолепный век».
Строительство лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина проверил в Воронеже статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.