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Экономика

Цены на мебель в России могут вырасти из-за подорожания комплектующих

Рост цен на мебель в России связан с удорожанием комплектующих и невысоким спросом, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).В источнике
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С чего всё началось

Производители предупредили о подорожании мебели

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) «Парламентской газете» сообщили о росте цен на все виды мебели в связи с удорожанием комплектующих и невысоким спросом.
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