Рост цен на мебель в России связан с удорожанием комплектующих и невысоким спросом, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

С чего всё началось Производители предупредили о подорожании мебели В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) «Парламентской газете» сообщили о росте цен на все виды мебели в связи с удорожанием комплектующих и невысоким спросом. Парламентская газета 17:05