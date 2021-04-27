Цены на мебель в России могут вырасти из-за подорожания комплектующих
Рост цен на мебель в России связан с удорожанием комплектующих и невысоким спросом, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).В источнике
С чего всё началось
Производители предупредили о подорожании мебели
В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) «Парламентской газете» сообщили о росте цен на все виды мебели в связи с удорожанием комплектующих и невысоким спросом.
Парламентская газета17:05
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