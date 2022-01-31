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Цены на молочную продукцию повысятся с 1 февраля в России

Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.
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Danone, которой, в частности, принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства.
Коммерсантъ
Также отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов.
Коммерсантъ
Также россиян предупреждали о подорожании мяса.
URA.Ru

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Цены на молочную продукцию повысятся с 1 февраля в России
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