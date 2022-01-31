В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина, было принято проиндексировать выплаты на 8,6%.