За прошедшие шесть месяцев цена на морковь сделала шокирующий рывок. В конце января этого года волгоградцы еще могли себе позволить всё ту же морковь за 30 рублей и 14 копеек за килограмм.

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