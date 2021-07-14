Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую иммунизацию в 2020 году, что может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в четверг.
Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их работы, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Почему власти решили продлить льготу Впервые пониженную ставку НДС для таких перелетов через Москву власти ввели в 2015 году и уже несколько раз продлевали, хотя изначально Минфин выступал против такого подхода.
Пользователи техники Apple разрешают приложениям отслеживать их действия только в 25% случаев, написал Bloomberg со ссылкой на данные компании Branch, которая помогает бизнесу увеличить онлайн-аудиторию.
Бывший вице-мэр Барнаула Мария Кулагина перешла на работу в компанию мужа Спустя день с увольнения чиновницы, "Экосоюз" стал регоператором по обращению с ТКО Барнаульской зоны До Горзеленхоза Рябчун занимал пост первого заместителя главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству.