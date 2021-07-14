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Цены на морковь в Волгограде за полгода выросли на 57 рублей

За прошедшие шесть месяцев цена на морковь сделала шокирующий рывок. В конце января этого года волгоградцы еще могли себе позволить всё ту же морковь за 30 рублей и 14 копеек за килограмм.В источнике

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Цены на морковь и капусту продолжают расти

Российская газетавчера в 12:50

Цена на морковь в Волгоградской области продолжила взлёт

Высота 102вчера в 11:45

В Волгограде подорожала морковь и подешевели остальные овощи

Волгоградская правдавчера в 12:25

В России за неделю ускорился рост цен на ряд продуктов

ПРАЙМвчера в 12:05

Росстат: морковь подорожала на 151% с начала года. Продолжают расти в цене картофель и капуста

URA.Ruвчера в 12:33

В Волгоградской области дорожает морковь и дешевеет картофель

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 10:00

Цены на морковь в Волгограде за полгода выросли на 57 рублей

Блокнот Волгоградвчера в 09:39
Интересное

ВОЗ заявила, что 23 миллиона детей остались без основных прививок из-за COVID-19

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РИА Новости19:10

Замглавы минздрава Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре

Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их работы, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
РИА Новости19:28

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РБК23:00

2D-материалы и интерфейсы могут преобразовывать спиновой ток в вихрь зарядного тока

Команда рассмотрела схему, в которой направление вращения перпендикулярно материалу Рашбы, и их моделирование показало, что это создает вращающийся поток зарядного тока.
Газета DAILYвчера в 09:28

Аналитики оценили долю отказов пользователей iPhone от отслеживания их действий

Пользователи техники Apple разрешают приложениям отслеживать их действия только в 25% случаев, написал Bloomberg со ссылкой на данные компании Branch, которая помогает бизнесу увеличить онлайн-аудиторию.
Forbesвчера в 11:11

Бывшему главе Горзеленхоза прочат пост вице-мэра Барнаула

Бывший вице-мэр Барнаула Мария Кулагина перешла на работу в компанию мужа Спустя день с увольнения чиновницы, "Экосоюз" стал регоператором по обращению с ТКО Барнаульской зоны До Горзеленхоза Рябчун занимал пост первого заместителя главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
АМИТЕЛ23:08