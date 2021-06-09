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Цены на моторное топливо упали в Новосибирской области

Снижение потребительских цен на газовое моторное топливо на 5,3% и дизельное топливо на 0,1% зафиксировал Новосибирсктат по итогу майских наблюдений за автозаправочными станциями региона. Падение цен зафиксировано по сравнению с апрельскими прайсами.В источнике

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