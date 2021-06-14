В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б / с - до 96,4 млн б / с, а в 2022 году - на 3,1 млн б / с. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $73,01 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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