Цены на нефть марки Brent поднялись выше $73 за баррель
В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б / с - до 96,4 млн б / с, а в 2022 году - на 3,1 млн б / с. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $73,01 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.В источнике
Цена нефти марки Brent поднялась выше $73 за баррель - впервые с 20 мая 2019 г
Агентство нефтегазовой информации12 июня в 01:04