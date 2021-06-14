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Цены на нефть марки Brent поднялись выше $73 за баррель

В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б / с - до 96,4 млн б / с, а в 2022 году - на 3,1 млн б / с. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $73,01 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.В источнике

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:16

Цена нефти марки Brent поднялась выше $73 за баррель - впервые с 20 мая 2019 г

Агентство нефтегазовой информации12 июня в 01:04

Нефть продолжает дорожать на перспективах роста спроса

ПРАЙМ00:53

Котировки нефти достигли максимума за два года

Интерфаксвчера в 10:39

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI стабилизировалась возле $71 за баррель

ИА Красная Весна01:07

Суперцикл для нефти - до какого предела могут вырасти цены

Российская газета11 июня в 23:00

Цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки в 73 доллара за баррель

Inc-news.ru11 июня в 22:47
Интересное

СК по Волгоградской области начал проверку по факту гибели охотника и ранения его спутника

Следователи начали проверку по факту гибели 43-летнего охотника и ранения его спутника, ЧП произошло в лесу недалеко от хутора Авилов Иловлинского района Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
ТАССвчера в 14:41

Иммунолог рассказал, есть ли смысл вакцинироваться после смертельного случая в Сарове

Николай Крючков сообщает, что почти у половины людей, сделавших прививку «Спутником V», наблюдаются побочные эффекты в ранний период после введения: температура, резкая слабость, боли в мышцах, суставах, а также боль, зуд, уплотнение в месте введения.
NN.RU Нижний Новгород онлайнвчера в 05:30

Новосибирский губернатор поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру областного центра проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов после крупного пожара на АЗГС в Новосибирске накануне, в результате чего пострадали 35 человек.
ТАСС00:44

Чешские футболисты отказались преклонять колено на чемпионате Европы

Выказывать солидарность с движением Black Lives Matter путем вставания на одно колено отказались футболисты чешской сборной, 13 июня сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.
ИА Красная Весна13 июня в 12:13

Шеремет отреагировал на заявление Украины о газопроводе и Крыме

Полным абсурдом назвал Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток-2" на Крым.
Российская газета23:22