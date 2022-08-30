Нефть марки Brent на бирже ICE резко подешевела — в ходе торгов 30 августа стоимость фьючерса с поставкой в октябре опустилась на 5,2 процента по отношению к предыдущему закрытию, до 97,6 доллара за баррель, свидетельствуют данные
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
США могут ввести новые антироссийские меры, включая экономические санкции, в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под контролем России регионов Украины в состав Российской Федерации, заявил первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
В свою очередь, отец взял фамилию Соловьев еще до появления на свет сына, поэтому об этом мало кому известно. gpress.info Ранее ИА В-Татарстане сообщало, что Певцов согласился со словами Охлобыстина о сбежавших звездах.