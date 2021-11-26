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Цены на нефть резко упали из-за нового штамма коронавируса

Торги по нефти 25 ноября завершились небольшим ростом.
REGNUM
По состоянию на 7.29 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2,04%, до 80,54 доллара за баррель, на WTI — на 2,62%, до 76,33 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть подешевела на 2%, до $80,60.
REGNUM
Резкое снижение вероятно вызвано сообщением, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала специальное совещание.
REGNUM

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Мировые цены на нефть упали более чем на 2%
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Цены на нефть резко упали из-за нового штамма коронавируса
REGNUM00:17
Нефть дешевеет более чем на 2% после сообщения о новом штамме COVID-19
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