REGNUMЦены на нефть резко упали из-за нового штамма коронавирусаТорги по нефти 25 ноября завершились небольшим ростом.REGNUMПо состоянию на 7.29 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2,04%, до 80,54 доллара за баррель, на WTI — на 2,62%, до 76,33 доллара за баррель.ПРАЙМСегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть подешевела на 2%, до $80,60.REGNUMРезкое снижение вероятно вызвано сообщением, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала специальное совещание.REGNUMЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМировые цены на нефть упали более чем на 2%Профиль00:24Цены на нефть резко упали из-за нового штамма коронавирусаREGNUM00:17Нефть дешевеет более чем на 2% после сообщения о новом штамме COVID-19ПРАЙМ23:48Показать все источникиОценить1Поделиться