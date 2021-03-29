Канцлер Австрии допустил скорую закупку страной «Спутника V»

В начале марта Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки "Спутника V". Дмитриев и Курц обсуждали вопрос применения российской вакцины в Австрии, уточнял посол России в этой стране Дмитрий Любинский.