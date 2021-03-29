Цена нефти Brent упала на 2 процента после разблокирования Суэцкого канала
Нефть вновь начала дешеветь после новостей о том, что в Суэцком канале удалось снять с мели контейнеровоз.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту составила 59,81 доллара за баррель, что на 1,16 доллара (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Затормозившее мировую экономику судно Ever Given сняли с мели Ранее стало известно о возвращении на воду контейнеровоза Ever Given, 23 марта севшего на мель в Суэцком канале.