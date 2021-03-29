Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
SM News

Цена нефти Brent упала на 2 процента после разблокирования Суэцкого канала

Нефть вновь начала дешеветь после новостей о том, что в Суэцком канале удалось снять с мели контейнеровоз.
Московский Комсомолец
Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,25%, до 61,13 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту составила 59,81 доллара за баррель, что на 1,16 доллара (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Москва 24
Затормозившее мировую экономику судно Ever Given сняли с мели Ранее стало известно о возвращении на воду контейнеровоза Ever Given, 23 марта севшего на мель в Суэцком канале.
Национальная служба новостей
SM News
Expert.ru
ПолитРоссия
Радио Маяк
ПРАЙМ
Известия
ФАН
Financial One
Росбалт
TV BRICS
Москва 24
РБК
ИА Красная Весна
Профиль
Национальная служба новостей
Первый Севастопольский
Lenta.ru
Аргументы и Факты
РЕН ТВ
Восток-Медиа
REGNUM
Экономика сегодня
Общественная служба новостей
Наша версия
ИА REX
Новые Известия
Ньюс-НН
Народные новости
OilCapital.ru
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Эксперты: Нефтяные цены консолидируются в преддверии встречи ОПЕК+

Новые Известиявчера в 12:25

Цены на нефть консолидируются в ожидании заседания ОПЕК+

Finam.Ruвчера в 05:10

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском29 марта в 01:10

Цены на нефть в нерешительности в ожидании заседания ОПЕК+

ПРАЙМ29 марта в 12:04

Падение цен на нефть сменилось ростом. Причины — ОПЕК и судно Ever Given

РБК29 марта в 09:22

Нефть резко подешевела из-за освобождения Суэцкого канала

Lenta.ru29 марта в 02:21

Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Финмаркет29 марта в 11:43
Интересное

Канцлер Австрии допустил скорую закупку страной «Спутника V»

В начале марта Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки "Спутника V". Дмитриев и Курц обсуждали вопрос применения российской вакцины в Австрии, уточнял посол России в этой стране Дмитрий Любинский.
Интерфакс09:09