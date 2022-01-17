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Цены на нефть умеренно прибавляют на росте спроса

По состоянию на 7.50 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,05%, до 86,1 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 83,44 доллара.
ПРАЙМ
По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть оказался выше, чем ожидалось, поскольку штамм коронавируса "омикрон" выглядит более мягким по сравнению с другими.
ПРАЙМ
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается слабоположительная динамика, поскольку спрос в мире на "черное золото" растет.
ПРАЙМ
«Высокий глобальный спрос помог ослабить опасения по поводу Китая, где антиковидная стратегия привела к усилению ограничений», – добавили эксперты.
Взгляд.ру

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Торги на сырьевых биржах открылись ростом цен на нефть
ИА Красная Весна00:42
Цены на нефть в мире растут
RT на русском00:11
На 8.48 мск цена мартовских фьючерсов на медь на Comex растет до 4,4305 доллара за фунт
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