Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил в понедельник, что Иран ответит на текст ЕС позже в тот же день и что сделка может быть заключена, если США согласятся с тремя оставшимися вопросами.
На Украине погиб один из лучших военных летчиков страны Антон Листопад, сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
На открывшемся 15 августа в Подмосковье форуме «Армия-2022» представили новый прототип готовящегося внедорожника «Стрела», который будет выпускаться как для армии и силовых ведомств, так и в гражданской версии.