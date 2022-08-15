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Цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускорили падение, и к 15:07 мск снижаются более, чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Finam.Ru
По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,94%, до 93,3 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 4,92%, до 87,56 доллара.
РИА Новости
Как стало известно 15 августа, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.
Интерфакс
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил в понедельник, что Иран ответит на текст ЕС позже в тот же день и что сделка может быть заключена, если США согласятся с тремя оставшимися вопросами.
Profinance.ru

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Мировые цены на нефть падают
Агентство нефтегазовой информации09:03
Цены на нефть снижаются более чем на 5%
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