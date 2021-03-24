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Forbes

Цена Brent выросла почти на 6% из-за заблокировавшего Суэцкий канал судна

Максимальная цена WTI достигала $61,33, также прибавляя к цене закрытия больше 6%. Reuters связывает рост котировок с инцидентом, который произошел в Суэцком канале, где гигантский контейнеровоз сел на мель и полностью заблокировал движение в обе стороны по одному из самых оживленных водных путей мира.В источнике
С чего всё началось
Reuters связывает
 рост котировок с инцидентом, который произошел в Суэцком канале, где гигантский контейнеровоз сел на мель и полностью заблокировал движение в обе стороны по одному из самых оживленных водных путей мира.

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