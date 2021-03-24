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Цены на нефть выросли на 5% на фоне блокировки Суэцкого канала

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 5% на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Это следует из данных площадки. Так, цена майского фьючерса Brent за сутки выросла на 5,13% и достигла $63,91 за баррель.В источнике
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Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.
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