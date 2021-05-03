РИА НовостиЦены на нефть выросли на фоне ослабления доллараМировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.В источникеЭкономика сегодняПРАЙМEvo-rus.comФАНВести.RuПодробнее о событииСнова 90-е. Когда цена нефти рухнет в 10 разПРАЙМ20:15Повышение спроса на нефть спровоцировало рост ее стоимостиЭкономика сегоднявчера в 07:29Цены на нефть выросли на фоне снижения курса доллараОреанда-Новостивчера в 11:37Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллараРИА Новостивчера в 10:44Цена на нефть упала из-за падения спроса со стороны ИндииEvo-rus.comвчера в 08:30Рост спроса толкает котировки нефти вверхФАНвчера в 08:15Экономика. Курс дня. Рост цен на сырье и автомобили, снижение доли экспортных расчетов в долларахВести.Ruвчера в 15:33Показать ещёОценить1Поделиться