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Экономика

Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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FBM.ruвчера в 06:52