Будьте в Плюсе

Цены на новое жилье в крупных городах России выросли на 3% за месяц

Застройщики не спешат выставлять более бюджетные предложения на рынок, так как сейчас покупательный спрос достаточно сдержан.
ZAB.RU
За месяц средняя стоимость новостроек здесь выросла на 4,1%, до 99,9 тыс. руб. за кв. м. В Новом Уренгое динамика составила 4,4%, до 136,5 тыс. руб.
Коммерсантъ
Наиболее выраженную динамику цен на новостройки эксперт «Циан.Аналитики» за месяц отметил в Казани и Воронеже, где средняя цена выросла на 7%, до 168,6 тыс. руб. и 97,3 тыс. руб. соответственно.
Коммерсантъ
«Активный спрос был исчерпан, и многие покупатели сейчас заняли выжидательную позицию»,— поясняет он.
Коммерсантъ

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