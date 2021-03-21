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Коммерсантъ

Цены на новостройки снова растут

Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.В источнике
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Цены на новостройки снова растут

Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.
Коммерсантъ06:07

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Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным

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Два сотрудника представительства Пензы при кабмине задержаны по делу Белозерцева

Два сотрудника представительства правительства Пензенской области при кабинете министров России задержаны в рамках дела губернатора региона Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в пензенских правоохранительных органах.
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РБК09:12