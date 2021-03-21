Цены на новостройки снова растут
Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.В источнике
С чего всё началось
Цены на новостройки снова растут
Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.
Коммерсантъ06:07