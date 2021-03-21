Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.

С чего всё началось Цены на новостройки снова растут Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику. Коммерсантъ 06:07