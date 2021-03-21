Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.

С чего всё началось Риелторы оценили рост цен на жилье комфорт-класса в Москве в 2021 году Рост к первому кварталу 2019-го составил 25,9%. В компании отмечают, что цены росли и в начале года: с января по середину марта средняя стоимость 1 кв. м в сегменте увеличилась на 6,46%. РБК 18 марта в 10:30