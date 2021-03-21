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Коммерсантъ

Цены на новостройки снова растут

Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.В источнике
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С чего всё началось

Риелторы оценили рост цен на жилье комфорт-класса в Москве в 2021 году

Рост к первому кварталу 2019-го составил 25,9%. В компании отмечают, что цены росли и в начале года: с января по середину марта средняя стоимость 1 кв. м в сегменте увеличилась на 6,46%.
РБК18 марта в 10:30

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В Петербурге резко выросли цены на новостройки

Петербургский дневник11:17

В Москве и Петербурге возобновился резкий рост стоимости жилья

Forbes10:43

«Квадрат» в новостройках комфорт-класса подорожал на 17% в Москве

ФАН05:56

Эксперты зафиксировали подорожание квартир комфорт-класса в Москве

Народные новости06:18

Риелторы предупредили о дальнейшем подорожании жилья комфорт-класса в Москве

Экономика сегодня06:12

Цены на новостройки снова растут

Коммерсантъ06:07

ЦИАН: цены на новостройки пошли вверх после небольшого перерыва

BFM.ru10:22
Интересное

При обыске в доме пензенского губернатора нашли пачки наличных и коллекцию дорогих часов

В процессе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который ранее был задержан по подозрению во взятке в особо крупных размерах, обнаружены крупная сумма наличных денег и различные ценности, сообщает Telegram-канал Mash.
Первое Студенческое агентство11:10

Индекс Dow Jones впервые превысил 33000 пунктов

Фондовые индексы США 17 марта завершили торги рекордным повышением по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом Dow Jones впервые завершил торги выше 33000 пунктов, передает «Интерфакс».
Expert.ru18 марта в 05:47

Любовь Соболь посетила храм в нарушение домашнего ареста

Сотрудница признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь посетила православный храм в ее районе, несмотря на запрет в рамках меры пресечения (она находится под домашним арестом в рамках дела о нарушении саннорм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве).
BFM.ru10:51

В чем проблема нового альбома «Кровостока»

Аналогичная ситуация с «Наукой» «Кровостока» - словно после выхода в 2018 году отличнейшего «ЧБ» не было ни пандемии, ни «обнуления», ни всей истории с Навальным, ни дискуссий о «новой этике» в конце-то концов.
Ридус08:22

Черногория разрешила россиянам въезд с сертификатом о вакцинации «Спутником V»

Черногория откроет свои границы для россиян, у которых будет сертификат о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщила 21 марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
Известия09:29