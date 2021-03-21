The Atlantic (США): американские силы спецопераций действуют повсюду Часть 2 (The Atlantic)

В 2017 году ответственность за выявление оружия массового уничтожения во всем мире была передана от Стратегического командования США Командованию сил спецопераций SOCOM, которому примерно в то же время были поставлены задачи по информационной войне.