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Эхо Москвы

Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным

Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным.В источнике
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С чего всё началось

Цены на новостройки снова растут

Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.
Коммерсантъвчера в 06:07

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Рынок недвижимости преодолел период ценовой стагнации

ФАНвчера в 11:53

Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным

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