Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным
Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным.В источнике
С чего всё началось
Цены на новостройки снова растут
Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.
Коммерсантъвчера в 06:07
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Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным
Эхо Москвывчера в 13:34