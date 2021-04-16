Цены на новые автомобили в России поднимутся на 2 – 7% во II квартале 2021 года
В среднем повышение цен во II квартале на 2 – 7% возможно в случае, если удастся решить проблемы с полупроводниками, объемы производства и поставок начнут восстанавливаться, а рубль прекратит сильно падать.В источнике
С чего всё началось
Дилеры предупредили о росте цен на автомобили
Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.
РИА Новостивчера в 03:24