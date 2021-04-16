В среднем повышение цен во II квартале на 2 – 7% возможно в случае, если удастся решить проблемы с полупроводниками, объемы производства и поставок начнут восстанавливаться, а рубль прекратит сильно падать.

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С чего всё началось Дилеры предупредили о росте цен на автомобили Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры. РИА Новости вчера в 03:24