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Московские новости

Цены на новые автомобили в России поднимутся на 2 – 7% во II квартале 2021 года

В среднем повышение цен во II квартале на 2 – 7% возможно в случае, если удастся решить проблемы с полупроводниками, объемы производства и поставок начнут восстанавливаться, а рубль прекратит сильно падать.В источнике
С чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.
РИА Новостивчера в 03:24

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Дилеры ожидают во 2 квартале рост цен на новые автомобили в России на 2-7%

Finam.Ruвчера в 13:04

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Канцлер Австрии предложил провести саммит Путина и Байдена в Вене

Власти Австрии вместе с Москвой и Вашингтоном прорабатывают вопрос проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Вене, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 17 апреля, сообщает немецкое новостное агентство The Pioneer.
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