В Китае начали продажи стильного универсала вдвое дешевле Octavia

Новинка конструктивно схожа с моделью Skoda Octavia и не уступает ей по размерам, но имеет ценник почти вдвое меньше: за базовый вариант Baojun Valli со 147-сильным турбоагрегатом 1.5 и 6-скоростной МКПП просят всего 79 тыс. 800 юаней, тогда как новая Skoda Octavia (1.4, 150 л.с.) в кузове лифтбек в Китае обойдётся в 154 тыс. 900 юаней.