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Цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5%

Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость на фоне льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир. Как сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости, в 2022 году средняя стоимость новых квартир может снизиться на 5–8%.В источнике

С чего всё началось

Жилищный фон: цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5%

Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость с использованием льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир. Как сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости, в 2022 году средняя стоимость нового жилья может снизиться на 5–8%.
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