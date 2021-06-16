Цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5%
Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость на фоне льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир. Как сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости, в 2022 году средняя стоимость новых квартир может снизиться на 5–8%.В источнике
С чего всё началось
Жилищный фон: цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5%
Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость с использованием льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир. Как сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости, в 2022 году средняя стоимость нового жилья может снизиться на 5–8%.
Известия17:01