В IV квартале 2021 года по отношению к IV кварталу 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 17,8 %, а на вторичном рынке – на 18,6 %.

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