Newslab.ruЦены на новые квартиры в Красноярском крае за год выросли на 17,8 %В IV квартале 2021 года по отношению к IV кварталу 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 17,8 %, а на вторичном рынке – на 18,6 %.В источникеNgs24.ruNgs24.ruДЕЛА.ruКП - КрасноярскМуксун.fmКрасноярский рабочийГородские новости. КрасноярскREGNUMKrasnoyarskmedia.ruПодробнее о событииВ Красноярском крае квартиры подорожали на 18% за годТВК22:03В Красноярском крае за год жильё на вторичном рынке подорожало на 18,6%Красноярский рабочий22:00Квадратный метр жилья в Красноярском крае подорожал на 18% за годNgs24.ru20:45Цены на новые квартиры в Красноярском крае за год выросли на 17,8 %Newslab.ru21:30В Красноярске за год квадратный метр вторичного жилья подорожал на 18,6%ТВ-Енисей21:15В Красноярском крае резко подорожали квартирыИА Пресс-Лайн21:01За год цены на квартиры в Красноярском крае скакнули на 18%ДЕЛА.ru21:43Показать ещёОценить34Поделиться