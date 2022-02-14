Будьте в Плюсе

Цены на новые квартиры в Красноярском крае за год выросли на 17,8 %

В IV квартале 2021 года по отношению к IV кварталу 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 17,8 %, а на вторичном рынке – на 18,6 %.В источнике

Подробнее о событии

В Красноярском крае квартиры подорожали на 18% за год
ТВК22:03
В Красноярском крае за год жильё на вторичном рынке подорожало на 18,6%
Красноярский рабочий22:00
Квадратный метр жилья в Красноярском крае подорожал на 18% за год
Ngs24.ru20:45
Цены на новые квартиры в Красноярском крае за год выросли на 17,8 %
Newslab.ru21:30
В Красноярске за год квадратный метр вторичного жилья подорожал на 18,6%
ТВ-Енисей21:15
В Красноярском крае резко подорожали квартиры
ИА Пресс-Лайн21:01
За год цены на квартиры в Красноярском крае скакнули на 18%
ДЕЛА.ru21:43

Интересное

Студия «Союзмультфильм» прекратит выпускать ремейки советской анимации

Зрители проект раскритиковали, но больше всего гневных отзывов собрал ремейк «Ну, погоди!».
Слово и Деловчера в 17:49

Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил об опережении погодой климата на 50 дней

По словам синоптика, погода на территории Европейской России в конце рабочей недели будет опережать климатический ход на 50 дней, теплее всего будет в центре и на севере региона, в четверг ожидается до плюс пяти градусов днем.
Lenta.ru22:36

Актера Валерия Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику

Исполнителя главной роли в сериале «День рождения Буржуя» Валерия Николаева доставили в психиатрическую клинику.
Известия03:43

В Минздраве России заявили о стабильном состоянии заболевшего коронавирусом Жириновского

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.
RT на русском11 февраля в 06:20

Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
RT на русском04:21

The Guardian: новый штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей

Следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и обладать более выявленной патогенностью, чем дельта- или омикрон-штамм.
Lenta.ruвчера в 09:46

CAS подтвердил допуск российской фигуристки Валиевой к Олимпиаде-2022

CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Спорт-Экспресс02:30

Посол Украины Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО во избежание войны

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».
RT на русском03:02

Очевидцы сняли на видео ДТП с участием более 20 автомобилей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей.
Lenta.ru04:06

Замглавы управления автомобильных дорог Тамбовской области убили в подъезде дома

Заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в понедельник утром в подъезде своего дома.
ТАСС03:16