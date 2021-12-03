Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
Как утверждается в документе, "Министерство торговли США в предварительном порядке определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам карбамидо-аммиачной смеси в Российской Федерации" в течение прошлого года.