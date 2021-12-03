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Цены на одежду и обувь в России за год выросли на 15%

По прогнозу аналитиков Fashion Consulting Group, в 2022 г. цены на одежду и обувь вырастут еще на 15-25%.
Ведомости
Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж.
Известия
OR Group сдерживает рост цен за счет собственной маржи, утверждают там.
Известия
В Минпромторге отметили, что подобная статистика о подорожании товаров легпрома встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед очередным сезоном.
Финмаркет

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В России могут вырасти цены на одежду и обувь
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