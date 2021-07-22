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Экономика

Цены на одежду и обувь вырастут на 20% с января 2022 года

Некоторые ритейлеры связывают рост цен со слабым курсом рубля, что приводит к сильному подорожанию дерева, металла и других стройматериалов.
Вятка-На-Сети
Ретейлеры говорят, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов.
БИЗНЕС Online
Похожий прогноз и у Андрея Павлова, основателя Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).
RT на русском
В пресс-службе подчеркнули, что министерство постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью

Коллекции нового сезона прибавят в цене 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%, предупреждает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников.
РБК00:00

Подробнее о событии

Одежда и обувь подорожают осенью. Россиянам дали советы, как сэкономить

Телеканал 360°06:53

Подорожание одежды и обуви в России объяснили

Lenta.ru05:16
Официальный комментарий
Минпромторг
Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон - ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора
ТАСС04:13

Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью

РБК00:00

По прогнозам ретейлеров, одежда станет дороже на 10-20% из-за роста цен на сырье и логистику

ПРАЙМ01:58

Ритейлеры ожидают роста цен на одежду и обувь осенью

Коммерсантъ01:47

Ритейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви на 20%

Znak.com00:20

РБК: ретейлеры предупредили россиян о подорожании одежды и обуви на 10-15% осенью

РИА Новости02:22
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