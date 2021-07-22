Видео: действия на тактической карте и управление в режиме реального времени в трейлерах Company of Heroes 3

Студия Relic Entertainment и издательство Sega представили два новых трейлера недавно анонсированной стратегии Company of Heroes 3. Первый из них посвятили действиям на глобальной карте, а второй — управлению и возможностям игрока в миссиях в режиме реального времени.