Коллекции нового сезона прибавят в цене 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%, предупреждает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников.
Основным вызовом безопасности для Грузии все еще остается «возможность военной агрессии со стороны Российской Федерации», заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, представляя 10-летний план развития Минобороны страны.
Студия Relic Entertainment и издательство Sega представили два новых трейлера недавно анонсированной стратегии Company of Heroes 3. Первый из них посвятили действиям на глобальной карте, а второй — управлению и возможностям игрока в миссиях в режиме реального времени.