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Известия

Цены на отдых в отелях России резко выросли

Сервисы бронирования подтвердили тренд на подорожание летнего размещения, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее.В источнике
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С чего всё началось

Цены на отдых в отелях России резко выросли

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.
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