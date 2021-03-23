Цены на отдых в отелях России резко выросли
Сервисы бронирования подтвердили тренд на подорожание летнего размещения, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее.В источнике
С чего всё началось
Цены на отдых в отелях России резко выросли
Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.
Известия18:11