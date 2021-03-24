Пребывание в российских курортных отелях и гостиницах на летний сезон подорожало в среднем на 15-20 процентов в сравнении с тем, что можно было наблюдать в 2020 году. Об этом пишут "Известия", опираясь на сведения, полученные от туроператоров.

С чего всё началось Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса. Известия 17:01