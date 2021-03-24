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SM News

Цены на отдых в российских отелях выросли на 20%

Пребывание в российских курортных отелях и гостиницах на летний сезон подорожало в среднем на 15-20 процентов в сравнении с тем, что можно было наблюдать в 2020 году. Об этом пишут "Известия", опираясь на сведения, полученные от туроператоров.В источнике
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С чего всё началось

Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.
Известия17:01

Подробнее о событии

Отдых на курортах России резко подорожал

Lenta.ru05:15

В российских гостиницах резко выросли цены на проживание

Life.ru23:46

Родные берега

Российская газетавчера в 02:31

Размещение в российских гостиницах подорожало на 30%

МИР 2421:33

Российские гостиницы подняли цены на 30%

Телеканал 360°20:56

Цены на отдых в отелях России резко выросли

Известия18:11

Цены на отдых в российских отелях выросли на 20 процентов

Комсомольская правда22:53
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Ведомости10:51

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