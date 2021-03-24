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Размещение в российских отелях подорожало на 20%

По сравнению с прошлым годом размещение в российских гостиницах уже подорожало на 15-20%, а к лету цены поднимутся еще выше.В источнике
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С чего всё началось

Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.
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