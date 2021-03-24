Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.

Известия 17:01