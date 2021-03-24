Размещение в российских отелях подорожало на 20%
По сравнению с прошлым годом размещение в российских гостиницах уже подорожало на 15-20%, а к лету цены поднимутся еще выше.В источнике
С чего всё началось
Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало
Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.
Известия17:01