В России размещение прибывших на отдых туристов в гостиницах и отелях уже подорожало в среднем на 15 - 20% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры и представители отельного бизнеса отмечают, что ближе к июню 2021 года цены на номера будут только расти. Об этом пишут "Известия".

С чего всё началось Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса. Известия 17:01