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Комсомольская правда

Цены на отдых в российских отелях выросли на 20 процентов

В России размещение прибывших на отдых туристов в гостиницах и отелях уже подорожало в среднем на 15 - 20% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры и представители отельного бизнеса отмечают, что ближе к июню 2021 года цены на номера будут только расти. Об этом пишут "Известия".В источнике
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Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.
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Отдых на курортах России резко подорожал

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Цены на отдых в отелях России резко выросли

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