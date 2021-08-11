"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,4%, в том числе на морковь - на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, лук репчатый - на 0,3%, яблоки - на 0,2%", - отмечается в сообщении.
Помимо яиц и овощей, зафиксировано также снижение цен на мясные консервы для детского питания – подешевели на 0,4%, вареную колбасу, сосиски и сардельки – на 0,3% в среднем, сычужные сыры – на 0,2%. Незначительно подешевели шоколадные конфеты – на 0,1%.
Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб воды в рекреационных зонах в Черном море в Новороссийске для их исследования на предмет загрязнения нефтепродуктами, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Samsung Electronics презентовала в среду новые смартфоны с гибкими экранами - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, беспроводные наушники Galaxy Buds2, а также умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic.