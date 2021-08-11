Роспотребнадзор проверит качество морской воды после разлива нефти в Новороссийске

Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб воды в рекреационных зонах в Черном море в Новороссийске для их исследования на предмет загрязнения нефтепродуктами, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.