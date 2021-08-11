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Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 2,4%

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,4%, в том числе на морковь - на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, лук репчатый - на 0,3%, яблоки - на 0,2%", - отмечается в сообщении.
ТАСС
В четырех субъектах цены на морковь выросли на 0,1-2,4%.
ТАСС
Незначительно подешевели творог и сливочное масло местного производства.
Агротайм
Помимо яиц и овощей, зафиксировано также снижение цен на мясные консервы для детского питания – подешевели на 0,4%, вареную колбасу, сосиски и сардельки – на 0,3% в среднем, сычужные сыры – на 0,2%. Незначительно подешевели шоколадные конфеты – на 0,1%.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Плодоовощная продукция в РФ за неделю подешевела на 2,4%
Аргументы и Факты13:00
Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 2,4%
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Московский Комсомолец12:27
Цены на плодоовощную продукцию в Россию за неделю снизились на 2,4%
Радио Маяк12:48
Росстат зафиксировал снижение цен на овощи в стране
ФАН12:45
Росстат: в России овощи подешевели на 2,4%
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