ПРАЙМЦены на овощи из борщевого набора замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреляЦены на овощи из борщевого набора в России замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля, а огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из сообщения Росстата.ПРАЙМС начала года на 8 апреля капуста подорожала на 85,29%, лук - на 68,08%, морковь - на 55,35%, помидоры - на 48,59%, свекла - на 47,72%, картофель – на 21,06%.РИА НовостиЯблоки выросли в цене на 23,85%, бананы - на 48,88%.РИА НовостиС начала года подешевели только огурцы на 4,6%.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьФАНФАНПрофильYakutsk.ruНТВАгротаймРоссийская газетаInfinicaПодробнее о событииЦены на овощи из борщевого набора в России замедлили ростЭкономика сегоднявчера в 13:44Росстат заявил о замедлении роста цен на продукты борщевого набораФАНвчера в 13:39Плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,6% - РосстатФинмаркетвчера в 12:02В России подешевели огурцы и помидорыПрофильвчера в 12:53Рост цен на овощи «борщевого набора» резко замедлилсяРоссийская газетавчера в 12:10Цены на овощи из борщевого набора замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреляПРАЙМвчера в 12:03Цены на овощи из борщевого набора замедлили ростФедералПрессвчера в 13:23Показать ещёОценить28Поделиться