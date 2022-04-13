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Цены на овощи из борщевого набора замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля

Цены на овощи из борщевого набора в России замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля, а огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из сообщения Росстата.
ПРАЙМ
С начала года на 8 апреля капуста подорожала на 85,29%, лук - на 68,08%, морковь - на 55,35%, помидоры - на 48,59%, свекла - на 47,72%, картофель – на 21,06%.
РИА Новости
Яблоки выросли в цене на 23,85%, бананы - на 48,88%.
РИА Новости
С начала года подешевели только огурцы на 4,6%.
ИА Красная Весна

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Цены на овощи из борщевого набора в России замедлили рост
Экономика сегоднявчера в 13:44
Росстат заявил о замедлении роста цен на продукты борщевого набора
ФАНвчера в 13:39
Плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,6% - Росстат
Финмаркетвчера в 12:02
В России подешевели огурцы и помидоры
Профильвчера в 12:53
Рост цен на овощи «борщевого набора» резко замедлился
Российская газетавчера в 12:10
Цены на овощи из борщевого набора замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля
ПРАЙМвчера в 12:03
Цены на овощи из борщевого набора замедлили рост
ФедералПрессвчера в 13:23

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