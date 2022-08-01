Будьте в Плюсе

Цены на первичное жилье в Башкирии с начала года выросли более чем на 20%

Вторичное жилье продавалось в среднем по 77,8 тыс. руб. за квадратный метр — на 4,2% дороже, чем по итогам 2021 года.
РБК Уфа
Стоит отметить, что рост цен на вторичном рынке менее активный.
КП - Уфа
Как сообщал РБК Уфа, данные Башкортостанстата коррелируют с информацией онлайн-сервисов по продаже жилья.
РБК Уфа
Подорожание с начала года здесь составило 9,7%. Для сравнения: за 2021 год «первичка» в Башкирии выросла в цене на 17,5%, «вторичка» - на 16%.
Башинформ

Подробнее о событии

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Цены на первичное жилье в Башкирии с начала года выросли более чем на 20%
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